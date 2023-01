Kestel’de üniversite sınavına girecek öğrencilerine büyük destek

Kestel Belediyesi, devlet liselerinde eğitim gören ve sınava girecek olan 12. Sınıf öğrencilerine TYT-AYT konu anlatımlı test kitabı hediye etti.

Sosyal belediyecilik ilkesiyle çalışmalarını sürdüren Kestel Belediyesi, lise ve üniversite öğrencilerine verdiği ücretsiz ulaşım müjdesinin ardından TYT ve AYT sınavına girecek olan öğrencileri de unutmadı. Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır’ın sosyal medya hesaplarından duyurduğu haber, 12.sınıf öğrencileri tarafından büyük takdir topladı. Kestel Belediyesi web sayfası üzerinden alınan başvurular ile TYT ve AYT kitapçıkları, öğrencilere teslim edilmeye başlandı. Toplamda 2 bin 400 öğrenciye hediye edilecek olan konu anlatımlı soru bankalarını ilk olarak Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, öğrencilere hediye etti. Öğrenciler ve Başkan Tanır arasında renkli görüntüler ortaya çıkarken, öğrenciler bu proje adına Başkan Önder Tanır’a teşekkürlerini iletti.

’Her türlü desteği vermeye çalışıyoruz’

Konuya ilişkin konuşan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, "Bizim belediyecilik olarak işimiz her ne kadar ilçemizin alt yapı, üst yapı gibi çalışmaları gibi görünse de, bunun yanında ilçemizin her alanda büyümesi, gelişmesi de bizim için önceliğimizdir. Onun için göreve geldiğimiz günden bu yana hem ilçemizi hem de ülkemizi geleceğe en iyi şekilde taşıyacak olan gençlerimizin eğitimini her zaman en ön planda tuttuk ve tutmaya da devam ediyoruz. Bunu yaparken de asla ‘o iş bizim işimiz değil’ demedik. İlçemizin gelişimi için tüm kurumlarımızla ortak hareket etmeye çözüm odaklı çalışmaya özen gösterdik. Bunun temelinde de eğitim önceliğimiz olarak geliyor. Eğitimin önemini çok iyi biliyoruz. Biz sizler için her türlü desteği vermeye yanınızda olmaya çalışıyoruz. Sizler de eğitiminizi en iyi şekilde tamamlayarak bizim emeklerimizi boşa çıkartmamış olacaksınız" dedi.