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Kestel’de su kesintisi
BUSKİ, Kestel ilçesine 30 Mayıs Salı günü çalışmalar çerçevesinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.
BURSA 29.05.2023, 12:45
BUSKİ, Kestel ilçesine 30 Mayıs Salı günü çalışmalar çerçevesinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi;
"Yapılacak çalışmalar çerçevesinde Kestel İlçesi Vani Mehmet Mahallesi Vani Sokak, Ertan Sokak, Buluş Caddesi, Ş.Mustafa Kurt Caddesi, Tonga Caddesi, Namık Kemal Caddesi ile civarında 30 Mayıs 2023 tarihinde 09.00 - 17.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır."