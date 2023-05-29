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Kestel’de su kesintisi

BUSKİ, Kestel ilçesine 30 Mayıs Salı günü çalışmalar çerçevesinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.

BURSA 29.05.2023, 12:45
Kestel’de su kesintisi

BUSKİ, Kestel ilçesine 30 Mayıs Salı günü çalışmalar çerçevesinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi;

"Yapılacak çalışmalar çerçevesinde Kestel İlçesi Vani Mehmet Mahallesi Vani Sokak, Ertan Sokak, Buluş Caddesi, Ş.Mustafa Kurt Caddesi, Tonga Caddesi, Namık Kemal Caddesi ile civarında 30 Mayıs 2023 tarihinde 09.00 - 17.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır."

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