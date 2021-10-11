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Kestel’de gökkuşağı kartpostallık görüntüler oluşturdu
Bursa’nın Kestel ilçesi semalarında oluşan gökkuşağı kartpostallık görüntüler oluşturdu.
BURSA 11.10.2021, 20:56
Bursa’nın Kestel ilçesi semalarında oluşan gökkuşağı kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Kestel’de yağmurun ardından akşam saatlerinde ortaya çıkan gökkuşağı muhteşem bir görüntü oluşturdu. Gökkuşağını gören vatandaşlar ilgiyle izlerken, bazıları da fotoğrafını çekti.