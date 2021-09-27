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Kestel’de baca yangını korkuttu
Bursa’nın Kestel ilçesinde bir fabrikanın bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.
BURSA 27.09.2021, 17:27
Bursa’nın Kestel ilçesinde bir fabrikanın bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.
Olay, Kestel Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikanın bacasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevlerin ve dumanların çıktığını gören fabrika çalışanları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü.