banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri belirlendi
Vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri belirlendi
Dolar, Euro ve altında son durum ne?
Dolar, Euro ve altında son durum ne?
Bitcoin 32 bin dolar seviyesinden yükseliş gösterdi
Bitcoin 32 bin dolar seviyesinden yükseliş gösterdi
TFF'den flaş transfer kararı!
TFF'den flaş transfer kararı!

Kestel Meydanı için ilk kepçeyi başkan Tanır vurdu

Bursa’nın Kestel ilçesine değer katacak ve şehrin yeni buluşma noktası olacak "Kestel Meydanı" için ilk kepçeyi Belediye Başkanı Önder Tanır vurdu.

BURSA 10.06.2021, 14:39
Kestel Meydanı için ilk kepçeyi başkan Tanır vurdu

Bursa’nın Kestel ilçesine değer katacak ve şehrin yeni buluşma noktası olacak "Kestel Meydanı" için ilk kepçeyi Belediye Başkanı Önder Tanır vurdu.

Kestel Belediyesi’nin ilçeye değer katacak projelerinden olan meydan projesi, bilhassa otoparkıyla ilçenin trafik sıkıntısına büyük ölçüde çare olacak. Mevcut meydanın fizikî, sosyal, ekonomik ve ekolojik yönlerinin rehabilite edilerek 60 adet elektrikli, 16 adet engelli araç olmak üzere toplam 331 araç ve 548 metrekare motorsiklet, bisiklet park alanı bulunan projeye ilk kepçe vuruldu.

Akıllı meydan projesinin startını vermek için iş makinesinin direksiyonuna geçerek ilk kepçeyi vuran Belediye Başkanı Tanır, “Bu proje, bir meydandan çok daha fazlasını ifade ediyor. Bu proje; geleceğin modern, yeşil, sosyal ve yüksek refah seviyesine sahip Kestel’in mihenk taşı. Kestel’imizde hayatı değiştirecek ve akıllı şehircilik teknolojileriyle de hayatı kolaylaştıracak. Her yönüyle ilçemize yakışacak modern meydan ve yer altı oto parkımız güzel ilçemize hayırlı olsun” dedi.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
27°
açık