Kestel Belediyesi’nden lise ve üniversite adaylarına deneme sınavı

Kestel Belediyesi, lise ve üniversite adaylarının sınavlara daha hazırlıklı olabilmesi için LGS ve TYT deneme sınavı gerçekleştirdi.

Kestel Belediyesi, sınavlara hazırlanan öğrencileri, bu süreçte de yalnız bırakmadı. İlçede eğitim gören bin öğrenci, yaklaşan LGS ve TYT sınavı öncesinde Kestel Belediyesi tarafından düzenlenen ödüllü LGS ve TYT deneme sınavı ile kendilerini ölçme imkanı budu. İlçedeki lise ve ortaöğretim sınıflarında gerçekleşen eş zamanlı sınavda bin öğrenci, LGS ve TYT heyecanını yaşadı. Ücretsiz gerçekleşen sınavda LGS sınavında Ömer Faruk Şen, Keremcan Berkay ve Nil Rüya Kanat ilk üçe girdi. TYT sınavında ise Dilara Sert, Rüveyda Sert ve Ceren Mutlu en başarılı 3 öğrenci oldu.

Sınavda dereceye giren 6 öğrenciye Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, hediyelerini takdim ederek tebriklerini iletti. Başkan Tanır, "Öğrencilerimizin eksikliklerini görmeleri, sınav stresini azaltarak başarılı olmaları için bir deneme sınav düzenledik. Her geçen gün öğrencilerimizin başarı ortalamasının yükseleceğine inanıyorum. Sınava girecek yarınlarımızın umutları olan tüm gençlerimize şimdiden başarılar diliyorum" dedi.