Kestel Belediyesi’nden jiletli ekmek açıklaması

Kestel Belediyesi, jilet çıkan ekmeğin Kesbeltaş’a ait olduğuna dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Kestel Belediyesi yaptığı yazılı açıklamada şu cümlelere yer verdi;

"Sermayesinin tamamı Kestel Belediyesine ait olan Kesbeltaş Aş olarak Belediye Başkanımız Önder Tanır’ın göreve geldiği Nisan 2019 tarihinden itibaren 400 gram ekmeği, şirketimiz bünyesindeki fırınlarımızda üretip, ilçemizdeki satış noktalarından 1 Lira bedel ile satışa sunarak Türkiye’nin en ucuz ekmeğini vatandaşlarımız ile buluşturuyoruz. Hemşehrilerimizin aile bütçelerine katkı sunmak adına başlattığımız bu sosyal yardım projesiyle günlük 6 bin ekmek, ortalama 2 bin hanenin sofrasında yer alıyor. Türkiye’nin kaliteli ve en ucuz ekmeği hedefini korumak adına, artan un ve ham madde maliyetleri sebebiyle geçtiğimiz aylarda bin dönüm arazide yerli ve milli tohumları toprakla buluşturduk. Önümüzdeki yıl elde edeceğimiz buğdaylar ile kendi unumuzu üreterek, öz kaynaklarımız ile 400 gram ekmeği yine 1 liradan satışa sunmaya devam edeceğiz. Böylelikle Belediye Başkanımız Önder Tanır’ın Türkiye’nin en ucuz ekmeği sözünü dönem sonuna kadar tutmuş ve korumuş olacağız. Ancak vatandaşlarımızın sofralarına katkı sunmak adına devam ettirdiğimiz bu projeye bazı kişi ya da kişiler tarafından karalama çalışması yapılmaktadır. Sosyal medya platformunda çıkan haberde, bir ekmeğin içerisinden jilet çıktığı ve bu ekmeğin Kestel Belediyesi fırınından alındığı notu düşülmüştür. Bizim, modern ve teknoloji yönünden gelişmiş fırın ve üretim tesisimizde fotoğrafta yer alan ekmek üretilmemekte olup görseldeki jilet ve benzeri bir ürün kullanılmamaktadır. Bizim sistemimizde kullandığımız jiletin, aparatından ayrılarak ekmeğin içerisinde kalması mümkün olmamakla birlikte, ebat olarak daha küçük jilet kullanmaktayız. Bu sebeple bu tür haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kaldı ki habere konu ekmeğin hangi fırında üretildiği ve hangi ilçemiz dışındaki bakkaldan satın alındığı da tarafımızca bilinmektedir. Haberin kim tarafından sosyal medya hesabına ne şekilde gönderildiği ve konunun kamuoyuna ne şekilde yansıtıldığı da açıklığa kavuşmuştur. Konunun takipçisi olarak bu karalama çalışmasının adli makamlarda takipçisi olacağız."