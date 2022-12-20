Kestel Belediyesi’nden Gölcük ve Ümitalan Mahallesi’ne düğün salonu

Kestel Belediyesi’nin Gölcük ve Ümitalan Mahallelerinde başlattığı düğün salonu projesi hızla devam ediyor.

Kestel Belediyesi, Gölcük ve Ümitalan Mahalleri’nde başladığı düğün salonlarının inşaatlarına hızla devam ediyor. 490 metrekare ve 250 kişilik olan düğün salonlarında mutfak, mescid, gelin-damat odası, otopark ve engelli tuvaletleri bulunacak. Toplamda 500 kişi kapasiteli salonlarda başta düğün olmak üzere mevlit, toplantı, doğum günü gibi her türlü etkinlik yapılabilecek.

Projeye ilişkin konuşan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, ‘’İlçemizin bazı kırsal mahallerinde düğün salonlarımız bulunmakta. Bunların genişletme, bakım ve onarımlarını düzenli olarak yapmaktayız. Gölcük ve Ümitalan Mahallelerimizden de düğün salonuna ilişkin yoğun talep gelmişti. Buradaki hemşehrilerimiz tarım ve hayvancılıkla uğraştıkları için yaz aylarını tarlada ve yaylalarda geçiriyor bu sayede düğünlerini kışın soğuk havaya rağmen dışarıda yapmak zorunda kalıyorlardı. Bizde, Gölcük ve Ümitalan Mahallelerimize çok amaçlı kullanılabilecek düğün salonumuzun yapımını başlattık. İlçemizi, kırsal mahallelerimizi daha güzel bir geleceğe taşımak için kentsel tüm ihtiyaçların giderilmesi adına büyük bir gayretin içerisindeyiz. İlçemizin her köyünde aynı mantıkla başlattığımız-başlatacağımız bu çalışmalarla köylülerimizin yaşamlarını daha da kolaylaştırmak için uğraş vereceğiz. Gölcük ve Ümitalan Mahallerimize şimdiden hayırlı uğurlu olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.