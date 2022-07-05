Kestel Belediyesi’nde yaz okulu coşkusu başladı

Kestel Belediyesi, yaz tatiline giren çocuklar için bir çok branşta eğitim veren Kültür, Sanat ve Yaz Okulu açtı. Bir çok branşta eğitim alacak olan çocuklar, yaz okulunun ilk gününde Belediye Başkanı Önder Tanır ile tanıştı.

Kestel Belediyesi, yaz tatiline giren çocuklar için Kültür, Sanat ve Yaz Okulu açtı. Esentepe Amfi Tiyatro’da açılan yaz okulunda çocuklar, İngilizce, drama, karikatür, kitap okuma, masal atölyesi, akıl ve zeka oyunları ve satranç gibi branşlarda ücretsiz olarak eğitim alacak. Yaz okulunu tamamlayan çocuklara ise mezuniyet sertifikası verilecek. Yaz okulunun açılışını gerçekleştiren Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, sınıfları gezerek çocuklarla samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Başkan Tanır, ‘’Gelecek sizin, siz geleceksiniz. Bu sebeple sizlerin en iyi şekilde eğitim almanız bizler için çok önemli. Sizlerden beklentilerimiz çok fazla. Bugünün çocukları gençleri, yarının belediye başkanları, cumhurbaşkanları olacaksınız. Yaz okulunda çocuklarımızın hem daha iyi bir eğitim alabilmeleri hem de kişisel gelişimlerine katkı sunmak ve onları biraz daha motive edebilmek için eğitimlerimizi hızlandırdık. Yaklaşık 150 çocuğumuz öğretmenleri eşliğinde bugün itibariyle ilk derslerine başladılar. Bir çok farklı branşta atölye ve sınıflarımız var. Amacımız, çocuklarımızın çok amaçlı gelişimlerine katkı sağlamak. Bu vesileyle ilkini gerçekleştirdiğimiz Kültür, Sanat ve Yaz Okulumuz, ilçemize, çocuklarımıza ve velilerimize hayırlı olsun ‘’ diye konuştu.