Kestel Belediyesi, vatandaşlara 20 bin sabun dağıttı

Bursa’nın Kestel Belediyesi 16 Ocak Dünya Hijyen Günü vesilesiyle 20 bin adet sabunu ücretsiz olarak dağıttı.

Kestel Belediyesi, sosyal belediyecilik alanındaki çalışmalarına hızla devam ediyor. Belediye ekipleri, Koronavirüs salgınıyla mücadele ve 16 Ocak Dünya Hijyen Günü vesilesiyle 20 bin adet sabunu, vatandaşlara dağıttı.

Konuya ilişkin konuşan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, ‘’Pandemi sebebiyle hassas bir dönemden geçiyoruz. Bir yandan dezenfekte çalışmalarımızı yürütürken bir yandan da sosyal belediyecilik anlamında projelerimize ara vermiyoruz. Daha öncesinde hemşehrilerimize hijyen seti, maske ve kolonya dağıtımı gerçekleştirmiştik. Bu kez 16 Ocak Dünya Hijyen Günü vesilesiyle 20 bin adet sabunu, hemşehrilerimize dağıtıyoruz. Hemşehrilerimizin sağlığı, bizler için çok önemli. Bu hastalıkla tek mücadele kaynağımız hijyen ve temizlik. İnşallah, hep birlikte sağlık ve hijyen kurallarına dikkat ederek bu zor günleri geride bırakacağız.’’ diye konuştu.