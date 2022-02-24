Kestel Belediyesi 13. Kitap Günleri’nde geri sayım başladı

Kestel Belediyesi 13. Kitap Günleri için geri sayım başladı. 1-10 Mart tarihleri arasında düzenlenecek kitap günlerine 40 yazar ve yüzlerce yayınevi katılacak.

Kestel Belediyesi’nin gençlerin ve çocukların kitap okuma alışkanlığı kazanması için düzenlediği 13. Kitap Günleri, 1-10 Mart tarihleri arasında Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. 10 gün sürecek olan fuara 40 yazar ve yüzlerce yayınevi katılacak. Etkinlikte binlerce eser kitapseverlerin beğenisine sunulacak. Birbirinden ünlü yazar ve şairlerin yer alacağı fuarda Ahmet Şafak, Hayati İnanç, Nurullah Genç, Uğur Arslan ve Ahmet Selçuk İlkan gibi isimler söyleşi ve imza günü düzenleyecek.

13. Kitap Günleri etkinliğinin bu yıl çok daha kapsamlı ve dolu olacağının altını çizen Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, "1-10 Mart tarihleri arasında 40’dan fazla yazarımız, binlerce kitabımız ve yüzlerce yayınevimiz, okuyan şehir Kestel’imizde olacak. Birbirinden değerli yazarlarımız imza günü, söyleşi ve paneller düzenleyecek. Kitapseverlerimizin sevdikleri yazarlara merak ettiklerini sorabileceği sıcak bir ortam olacak. Tüm Kestelli hemşehrilerimizi ve kitap kurtlarını 13. Kitap Günleri etkinliğine bekliyoruz’’ diye konuştu.

13. Kitap Günlerine katılacak yazar ve şairler şöyle:

1 Mart: Ahmet Şafak, Ayşe Karadeniz, Fahriye Güney, Sibel Yılmaz Yaşar, Süreyya Akçay

2 Mart: Nurullah Genç, Ramazan Alp, Şaban Akbaba, Tuncel Altınköprü

3 Mart: Temirağa Demir, Halime Yıldız, Melek Aslan Özcan, Tuba Çelik, Tuncel Altınköprü

4 Mart: Hayati İnanç, Burak Kılıçaslan, Oktay Ferik, Temirağa Demir,

5 Mart: Ahmet Selçuk İlkan, Aymen Akçay, Gülnur Gündoğan, Halis Yıkar, Murat Bahadır Akkoyunlu, Özkan Aksoy

6 Mart: Uğur Arslan, Işıl Akkoyunlu, Murat Bahadır Akkoyunlu, Nihal Aksoy

7 Mart: Eda Bildek, Ahmet Şevki Şakalar, Süreyya Akçay, Funda Gedik

8 Mart: Elif Burcu Özkan, Elif Yavaş, Esra Dökmen, Fahlül Terzioğlu, Muhsine Arda

9 Mart: Aytaç Yıldız Bozkurt, Şükrü Bilgiç, Ünata Akkoyunlu

10 Mart: Birşen Ekim Özen, Ferit Bilge Gültekin, Melda Vatancı, Mesut Akça