Kestel Balkan Panayırında final coşkusu

Kestel Belediyesi ve BAL-GÖÇ işbirliğiyle düzenlenen 8.Geleneksel Balkan Panayırı, coşkulu bir geceyle sona erdi.

Kestel Belediyesi ve BAL-GÖÇ işbirliğiyle bu yıl sekizincisi düzenlenen Balkan Panayırı, 4 gün süren kesintisiz eğlencenin ardından coşkulu bir final yaptı. Balkan lezzetlerinin yer aldığı yemek stantları, oyun ve lunapark alanlarının bulunduğu panayırda Rumeli Ekrem, Fiki Storaro, Tatyana, Suzan Kardeş, Natalia, DJ Samet Kurtuluş, Grup Ezgi, Elvan Demir, Dj Tuny ve Piyanist Onur sahne aldı. Panayırın final gecesi protokolün yoğun katılımıyla gerçekleşti. Geceye Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır’ın yanı sıra AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, BAL-GÖÇ Genel Başkanı Prof. Dr. Emin Balkan, Bulgaristan Koşukavak Belediye Başkanı Sebihan Mehmed, Bulgaristan Kirkovo Belediye Başkanı Şinasi Süleyman, Kestel Kaymakamı Recep Öztürk, AK Parti Kestel İlçe Başkanı Nesri Demr, MHP Kestel İlçe Başkanı Tarkan Toraman ve yaklaşık 20 bin Kestelli katılım sağladı.

Final coşkusu yaşandı

DJ Tuny ve Grup Ezgi’nin ardından sahneye Bulgaristan’ın sevilen sanatçısı Fiki Storaro çıktı. Fiki, söylediği Bulgarca şarkılarla alanı dolduran binlerce kişiyi eğlendirirken seslendirdiği Türkçe şarkılarla büyük alkış aldı. Gecenin sonunda ise gerçekleşen havai fişek gösterisi büyük beğeni topladı. Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, 4 gün boyunca panayırda sahne alan sanatçılara çiçek hediye etti. Başkan Tanır, alanı dolduran binlerce Kestelliye teşekkür ederek, 9.Kestel Balkan Panayırı’nın çok daha coşkulu geçeceğinin sözünü verdi.