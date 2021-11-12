Kestel Ayak Tenisi Basın Turnuvası’nda kuralar çekildi

Kestel Belediyesi, TSYD Bursa Şubesi ve Ayak Tenisi Federasyonu İl Temsilciliği işbirliği ile organize edilen Kestel Ayak Tenisi Basın Turnuvası’nda gruplar belli oldu.

Kestel Belediyesi, TSYD Bursa Şubesi ve Ayak Tenisi Federasyonu İl Temsilciliği işbirliği ile organize edilen Kestel Ayak Tenisi Basın Turnuvası, pazar günü saat 10.30’da gerçekleşecek. Grup usulü yapılacak olan turnuvada ise bugün kuralar çekildi. Kurayı, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır ve TSYD Bursa Şubesi Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi çekti. 3 as 1 yedek olmak üzere 4 kişiden oluşacak takımları, sürpriz hediyeler bekliyor. Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır ve TSYD Bursa Şubesi Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi, tüm takımlara başarılar diledi.

Çekilen kura sonuçlarına göre grup dağılımları ise şöyle:

A Grubu

1-Bursa’ya Dair Herşey

2-BDH.com

3-TGRT Haber

4-Anadolu Ajansı

B Grubu

1-Bursa Hayat

2-EnBursa.com

3-Bursa Haberdar Gazetesi

4-Bursadabügun

C Grubu

1-Line TV

2-İHA

3-Anadolu Ajansı-2

D Grubu

1-İGF

2-Kestel Online

3-Bursa Hakimiyet