Kent meydanının çehresi değişiyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, zemin yenilenmesi ve düzenlemesinden aydınlatma sistemlerine, altyapı iyileştirmesinden peyzaj uygulamalarına kadar geniş bir çalışma ile kent meydanını daha modern ve konforlu hale getiriyor.

Ulaşımdan alt ve üst yapılara, spordan tarihi mirasa kadar her alanda Bursa’yı geleceğe taşıyacak projeleri bir bir hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan samanla yıpranan ve bozulan kent dokularını daha modern ve estetik bir görünüme kazandırmak için yoğun çaba harcıyor. Daha önce kent meydanının doğusunda bulunan ve Uygulama İmar Planı’nda ‘meydan’ olarak görülen alan üzerindeki 67 plansız yapıyı yıkarak kaldıran Büyükşehir Belediyesi, bölgeyi estetik bir görüntüye kavuşturacak çalışmaların da startını verdi. Kent Meydanı - Terminal tramvay hattıyla ilgili imalatların da tamamlanmasıyla şimdi bölgede geniş çaplı bir sağlıklaştırma çalışması başlatıldı.

Sil baştan yenileniyor

Bölgenin zeminini ve siluetini tamamen değiştirecek çalışmalar, toplam 17 bin metrekarelik alanı kapsıyor. Çalışmalar çerçevesinde ilk olarak yağmur suyu kanalı ve drenaj sistemleri imalatları yapılacak. Bu çalışmanın ardından da 13 bin metrekare alanı kaplayan sert zeminler tamamen yenilecek. Modern aydınlatma elemanlarıyla donatılacak olan meydan, hem gece hem gündüz yayalar için daha konforlu hale getirilecek. Bunun yanında mevcut yeşil doku korunup, daha da artırılacak ve yaklaşık 3 bin metrekare alanı kapsayan peyzaj düzenlemeleri ile kent meydanının gri görüntüsü, yeşile bezenecek.