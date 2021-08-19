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Keles’te şarampole yuvarlanan kamyon ormanlık alanda alev adı

Bursa’nın Keles ilçesinde bir kamyon, freninin boşalması sebebiyle şarampole yuvarlanarak ormanlık alanda alev aldı.

BURSA 19.08.2021, 11:44
Keles’te şarampole yuvarlanan kamyon ormanlık alanda alev adı

Bursa’nın Keles ilçesinde bir kamyon, freninin boşalması sebebiyle şarampole yuvarlanarak ormanlık alanda alev aldı.

Kaza, Keles-Kozağacı arasındaki yolda meydana geldi. Keles istikametine doğru yük taşıyan kamyon, freninin boşalması sebebiyle kontrolden çıktı. Sürücü son ânda kendisini dışarı atarken, kamyon şarampole yuvarlanarak ormanlık alanda alev aldı. Kazayı gören vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verilmesi üzerine gelen ekipler kamyondaki yangına müdahale etti. Alevler ormanlık alana sıçramadan itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

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