banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
MUTLU BAYRAMLAR!
MUTLU BAYRAMLAR!
Kritik süreçle ilgili WhatsApp’tan açıklama geldi
Kritik süreçle ilgili WhatsApp’tan açıklama geldi
ABD 'meşru müdafaa' diyerek İsrail'e olan desteğini yineledi
ABD 'meşru müdafaa' diyerek İsrail'e olan desteğini yineledi
Ürdün halkı Filistin kapılarının açılması için sınıra akın ediyor
Ürdün halkı Filistin kapılarının açılması için sınıra akın ediyor

Keles’te iki katlı ahşap bina küle döndü

Bursa’nın Keles ilçesinde ki katlı ahşap evde yangın çıktı. Yangında can kaybı yaşanmazken ev kullanılamaz hale geldi.

BURSA 15.05.2021, 09:46
Keles’te iki katlı ahşap bina küle döndü

Bursa’nın Keles ilçesinde ki katlı ahşap evde yangın çıktı. Yangında can kaybı yaşanmazken ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Bursa’nın Keles ilçesinde bağlı Basak Mahallesi’nde iki katlı ahşap evde yangın çıktı. Recep K.’ye ait olduğu ve boş olan evin çatısında başlayan yangını fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, can kaybı yaşanmadı.
Yorumlar (0)
23°
açık