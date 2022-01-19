Keles’te eğitime kar engeli

Bursa’nın Keles ilçesinde yoğun kar nedeniyle eğitme 1 gün daha ara verildi.

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Keles ilçesinde eğitme 1 gün daha ara verildiği açıklandı. Keles Kaymakamlığının yaptığı açıklamada, "İlçemizde etkili olan don ve buna bağlı oluşabilecek muhtemel riskler nedeniyle 20 Ocak 2022 Perşembe günü günü ilçe genelinde eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir" denildi.