KCS Dış Ticaret’in Satış Direktörü Sinan Akyıldız: "2023’de pazar payımızı arttıracağız"

KCS Dış Ticaret’in Satış Direktörü Sinan Akyıldız, "2023 yılında önceliğimiz yurt içi olmak üzere tüm Türkiye ve yurt dışında markalarımızın bulunduğu bölgelerde pazarın içinde olmayı ve bulunduğumuz bölgelerde pazar payımızı artırmayı hedefliyoruz" dedi.

Koçaslanlar Holding kuruluşu olan KCS Dış Ticaret, KCS Dış Ticaret Satış Direktörü Sinan Akyıldız, “Pandemi, otomotiv sektörünü derinden etkiledi ve etkilemeye devam ediyor. Bu durumdan en çok etkilenen ülkelerden biri de Türkiye oldu. Piyasada araç ve parça bulunabilirliği eskiye kıyasla oldukça azalmış durumda, ancak bizler daha önceden almış olduğumuz tedbirler ile müşterilerimize kısa sürede tedarik sağlıyoruz. Yaşanan üretim zorlukları ve otomotiv fabrikalarındaki yavaşlama sebebi ile yedek parça stok planlamamızı daha geniş yelpazede tutarak etkili olmaya çalıştık. Bu önlemler ile süreci en iyi şekilde geçirdiğimizi düşünüyoruz” dedi.

2023 yılı ekonomik olarak global zor bir yıl olacağı belirten Akyıldız, "Ham madde ve enerji kaynaklı artan üretim maliyetleri şu anda tüm üreticileri etkiliyor. Bunun yanında özellikle önümüzdeki dönem Avrupa’da yaşanabilecek enerji ve arz-talep dengesizliğinin etkilerinin nasıl bir sonuç ortaya çıkaracağı bir soru işaretidir. Artan enerji maliyetleri ve savaş kaynaklı arz kesintileri dikkate alındığında bir resesyon riski yaşanması muhtemel görünüyor” şeklinde konuştu.

KCS Dış Ticaret ve PAKCS’ın 2023 yılı hedefleri hakkında konuşan Akyıldız, “2023 yılında önceliğimiz yurt içi olmak üzere tüm Türkiye ve yurt dışında markalarımızın bulunduğu bölgelerde pazarın içinde olmayı ve bulunduğumuz bölgelerde pazar payımızı artırmayı hedefliyoruz. Aynı zaman da PAKCS markamızın ürün çeşitliliğini ve mevcut satışlarımızın artacağınız düşünüyoruz. Toplamda sahada 7 kişilik satış ekibimizi ilerleyen süreç içerisinde büyütmeyi aynı zamanda bölge müdürlükleri ile ilgili çalışmalarımızın derinleşmesini hedefliyoruz” diye konuştu.