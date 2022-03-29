Kazanacakları tazminatı sokak hayvanları için harcayacak

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Mudanya’nın Mesudiye Mahallesinde bir şahıs tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen hayvan zehirleme olayının ardından kamuoyunu yanıltan açıklamalara tepki gösterdi.

Sosyal medya üzerinden köpeklerin belediye tarafından zehirlendiği iddiasıyla linç kampanyası başlatıldığını belirten Başkan Hayri Türkyılmaz, yaptığı yazılı açıklamada şu cümlelere yer verdi;

“Bu olayın Mudanya’da gerçekleşmiş olması hepimizi çok üzdü. Olayın gerçek yüzünü anlamadan, gerçek dışı iddialar üzerinden belediyemizi ve şahsımı akıl almaz iftiralarla bir cana kıymakla suçlayan kim varsa hakkında yasal süreci başlattık. Açacağımız maddi ve manevi tazminat davalarından elde edilecek tazminatları da sokak hayvanları için harcayacağız. Veteriner Hizmetleri Bürosu ekiplerimiz haber geldiği anda olay yerine gitmiş ve zehirlenerek hayatını kaybeden 4 canımızı belediyeye ait araçla almışlardır. Hayatını kaybeden köpekler, sabah saatlerinde Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’ne teslim edilmiştir. Bunun yanı sıra zehirlenerek ölen köpeklerin belediyemiz çöp araçlarında preslendiği iddia edilmiştir. Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’nde zehirlenen 4 köpeğin otopsi sonucu da bu iddianın da yalan olduğunu ortaya çıkarmıştır. Olayla ilgili adli soruşturma sürmektedir. Konuyla ilgili Veteriner Hizmetleri Büromuzda görevli personelimiz, kolluk kuvvetlerinin olayı aydınlatabilmesi için ifadelerini vermişlerdir. Tek bir canımızın daha zarar görmemesi için ilgili tüm ekiplerimiz teyakkuzdadır. Dilerim ki ülkemin hiçbir yerinde bu tarz vakalar bir daha yaşanmasın” diye konuştu.