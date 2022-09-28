Kazak Oda Korosu 4. Dünya Göçebe Oyunları için son hazırlıklarını tamamladı

Bursa’da 102 ülkeden 3 binden fazla sporcunun katılacağı 4. Dünya Göçebe Oyunları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yarın başlıyor. Bursa’nın İznik ilçesinde gerçekleştirilecek 4. Dünya Göçebe Oyunları için Kazakistan’dan gelen Gaziza Zhubanova Aktobe Bölgesel Filarmonisi Kazak Oda Korosu son hazırlıklarını Ahmet Vefik Paşa Bursa Devlet Tiyatrosunda tamamladı.

Türk halkına ve Türkiye’ye sıcak karşılamaları için minnettar olduğunu ifade eden Merbol Kuspanov,“Türkiye’ye geldiğim için çok mutluyum. Koro Şefi olarak Türk ve Kazak koro gruplarıyla, uluslararası bir ortamda çalıştığım için çok memnunum. Özellikle Türk halkına ve Türkiye’ye bizi sıcak karşılamaları için minnettarım. TÜRKSOY olarak ülkem Kazakistan’ı temsil ettiğim için çok gururluyuz. Ayrıca Türkiye’nin koro gruplarıyla provalarımızda şunu fark ettim. Unisonu söylediğimiz zaman hep bir yürekle içten söylediğimizi fark ettim. Türk kökenli olduğumu bir kez daha hissettirdik. Türk halkının çok cana yakın, sıcakkanlı olduklarını, ayrıca çok yardımsever olduklarını söylemek istiyorum. Prova yaptığımızda Türk koro gruplarının çok profesyonel olduklarını söylemem gerekir” ifadelerini kullandı.