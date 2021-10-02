Kazada yaralanan arkadaşını bırakıp kaçtı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletteki yolcu çocuk yaralanırken, motosiklet sürücüsü çocuğu olay yerinden bırakarak kaçtı.

Kaza, Orhaniye Mahallesi Özkervan Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde seyir halinde olan sürücü Yakup Ö. (56) yönetimindeki 16 F 4813 plakalı otomobil, ara sokaktan çıkan sürücüsü ve plakası belirlenemeyen motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen yolcu C.L. (12) yaralandı. Motosiklet sürücüsü ise motosikletiyle kaçarak kayıplara karıştı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.