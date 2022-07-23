Kaymakamlık lojmanının yıkımı yapıldı

Bursa’nın İnegöl ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan ve yerine eski hükümet binası alanıyla birlikte Merkez Park projesi yapılacak olan Kaymakamlık Lojmanının yıkımı bugün İnegöl Belediyesi tarafından gerçekleştirildi.

Geleceğin İnegöl’ünü oluşturacak projelerle şehrin merkezini yeniden imar eden İnegöl Belediyesi, eski hükümet konağı ve sedir kafe alanıyla birlikte Merkez Park projesinin yükseleceği eski Kaymakamlık Lojmanının yıkımı için çalışmalara başladı. Kısa bir süre önce yeni Kaymakamlık konutu yapılarak eski lojman boşa çıkmıştı. Bu alanda hafta içi başlayan çalışmalar bugün yapılan yıkımla devam etti. Yıkımı yapılan kaymakamlık lojmanı alanında Merkez Park projesi hayata geçirilene kadar çevre ağaçlar farklı bir yere nakledilecek ve alanda araç parklanması için geçici düzenleme yapılacak.

3 noktada yıkım çalışması sürüyor

Özellikle tüm ağaçların korunarak yapılan kaymakamlık lojmanı yıkım çalışmasını, Belediye Başkanı Alper Taban da yerinde takip etti. Yıkım sırasında açıklamalarda bulunan Başkan Taban, “Şehrimizde bugün 3 ayrı noktada yıkım çalışmamız var. Bu alanları da bulunduğu bölgeye göre en uygun şekilde kullanma amacıyla projelerimiz hazır. Şu anda Atatürk Bulvarı üzerinde şehrimizin merkez noktalarından birinde eski Kaymakamlık Lojmanındayız. Biliyorsunuz yeni Kaymakamlık konutu yapıldı ve eski konut boşa çıktı. Burada da arkadaşlarımız şu anda yıkım çalışmalarına başladı” dedi.

Söz konusu alanda Merkez Park projesinin yükseleceğini de ifade eden Başkan Taban, şöyle devam etti: “Kısa bir süre önce hemen karşı alandaki eski Hükümet Binası alanı ve bu bölgeyle ilgili yapılacak projeyi sunmuştuk. Bu proje doğrultusunda bulunduğumuz alan da projeye dahil. Toplamda yaklaşık 12 dönümlük bir alan. Proje çalışmaları sürüyor henüz hazırlanmadı. Hazırlık tamamlandığında ihalesi olacak ve tanıtımı yapılan Merkez Park projesi burada yükselmiş olacak.”

“Şehrin merkezinde yeni bir çekim merkezi oluşacak”

“Şu anda vatandaşlarımızın bu süreçte alanı kullanması için alanı çevreleyen ağaçları söküp naklettikten sonra takip eden günde dış çevre duvarın yıkımı yapılacak. Çevre ağaçların nakledilmesi için de Park Bahçeler Müdürlüğümüzle görüşerek oluru aldık. Bu alanda da araç parkı yapılabilecek. Planlanan Merkez Park projesi tamamlandığında da zaten çevrede otopark alanları devam ediyor olacak. Burada yaklaşık 200 araçlık otopark üretilmiş olacak. 130 araçlık yer altı otopark ve 70 araçlık çevre otoparkları bulunacak. Karşı bölgede de Kent Meydanı ve Yeni Belediye Hizmet Binası ile birlikte; restoran, kafeterya, sergi ve sunum alanları olacak. Bu tarafta da Merkez Park projesi ile yeni bir çekim merkezi oluşacak.”

“Bu yıl içerisinde Merkez Park projesiyle ilgili kazmayı vurmak ve önümüzdeki yıl çalışmayı tamamlamak istiyoruz. Süreç şu anda işliyor. Ancak ihale sürecini tam olarak öngöremiyorsunuz. İnşallah bu yıl içerisinde kış şartları gelmeden kazmayı vurmak istiyoruz.”