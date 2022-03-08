Kaymakam ve Belediye Başkanı marketleri denetledi, 3 markete ceza yazıldı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Kaymakam Eren Arslan ve Belediye Başkanı Alper Taban, marketleri denetleyerek, raflardaki yağ stoklarını ve fiyatları incelediler. Belediye Başkanı Alper Taban, fahiş fiyat artışı yapan 3 markete cezai işlem uygulandığını açıkladı.

Kaymakam Eren Arslan ve Belediye Başkanı Alper Taban, berberindeki Zabıta ve İl Ticaret Müdürlüğü ekipleriyle birlikte marketleri denetlediler.

Denetimin ardından açıklama yapan

Belediye Başkanı Alper Taban, “Yağ hususunda vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda denetim yapıyoruz. Biz zaten bu denetimleri sürekli yapıyoruz. Vatandaşlarımızın ihbarlarını denetliyoruz. Raflarda ürünlerin var olup olmadığını beraberinde fiyat hususundaki piyasadaki tüm ürünlerin fiyat skalasının ne olduğunu fahiş fiyat uygulamasının olup olmadığını denetliyoruz.”

Ceza yazıyoruz

“Bu arada ürünün raflarda var olduğunu Cumartesi günü itibariyle bunun ile ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlar nedeniyle ürün kalmayacak şeklinde panik havası oluştu. Bakanımız bunun ile alakalı gerekli açıklamaları yaptı. Ürünlerin raflarda yer aldığını görüyoruz ancak fiyatlarla farklı fiyatları görüyoruz bununla alakalı tespitleri yaparak Ticaret İl Müdürlüğüne bildiriyoruz. Kötü niyetli olanları daha çok para kazanma hırsı olanları buradan uyarmak istiyorum. Vatandaşa farklı fiyat uygulaması yapanlara gerekli cezai işlemleri yapıyoruz.”

3 firma il müdürlüğüne şikayet edildi

Denetimler hakkında bilgiler veren Taban, “Şuana kadar 63 market ile alakalı denetimde bunun 43 tanesi ihbarla geldi yapılan tespitlerde 3 tane işletmenin ticaret il müdürlüğüne şikâyeti gerçekleştirdik. Depolarına kadar kontrol ediyoruz. Marketçilerimizde ben malı aldım ama 10 palet istedim 2 palet geldi gibi şikâyetleri oluyor. Burada bir ürün kalmadı ise satışını yapamıyor. Ürün kalmadı deyip malı deposuna çeken daha sonra fiyatını değiştirip satış yapanlara ise gerekli işlemleri yapıyoruz“ dedi.

Fırsatçılığa izin verilmeyecek

Stokçuluğa fırsat vermeyeceklerini ifade eden Kaymakam Eren Arslan, “Özellikle gıda ürünleri üzerinde sosyal medya üzerinde spakülatif açıklamalar üzerine oluşan dalgalanma vardı. Bunun ile alakalı marketlerimizi kontrol ediyoruz. Hem fiyat konusunda hemde tedarik zinciri ile alakalı denetimler yapılıyor. Burada bir usulsüzlük burada bir stokçuluğa yönelenler olursa cezai işlemler yapılıyor. Bakanlarımız açıkladı salgın sürecinde tedarik zinciri bozuldu. Her türlü ürünün fiyatlarında dünya çapında bir yansıma oldu. Bu doğal durum doğal olmayan durum ise 1 liraya alıp 5 liraya satmak isteyenler. Bugünde yaptığımız denetimlerde stokçuluk ile karşılaşmadık. Rutinde zaten devam ediyor. Vatandaşlarımız da tespit ettikleri hususları bize belediyeye bildirsinler.”