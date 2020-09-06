Kayapa, düğün salonu ve hamama kavuşacak
NİLÜFER BELEDİYESİ, KAYAPALILAR’IN TALEBİ ÜZERİNE BÖLGEYE BİR DÜĞÜN SALONU KAZANDIRMAK ÜZERE ÇALIŞMALARA BAŞLADI. AYRICA YILLARDIR KULLANILMAYAN KAYAPA HAMAMI’NDA DA TADİLAT VE ONARIM ÇALIŞMASI BAŞLATILDI.
Nilüfer Belediyesi, Kayapalılar’ın talebi üzerine bölgeye bir düğün salonu kazandırmak üzere çalışmalara başladı. Ayrıca yıllardır kullanılmayan Kayapa Hamamı’nda da tadilat ve onarım çalışması başlatıldı.
Nilüfer Belediyesi, işletmecisinin ilgisizliği nedeniyle yıllarca atıl durumda kalan Kayapa Hamamı’nda mahalle sakinlerinin talebiyle tadilat ve onarım çalışması başlattı. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem geçen aylarda Kayapa’da incelemelerde bulunmuş ve Kayapalılar’a hamam tadilatı ile düğün salonu inşaatının kısa süre içinde başlayacağı sözünü vermişti.
Nilüfer Belediyesi Kayapa Düğün Salonu’nun temeli Temmuz ayında atılırken, bitişiğindeki Kayapa Hamamı’nda da tadilat ve onarım ile yakıt kazanı revizyon çalışmaları başlatıldı.
Çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Turgay Erdem, 1990’lı yıllarda eski hamam alanı üzerine inşa edilen, ancak yıllarca atıl vaziyette kalan Kayapa Hamamı’nın yeniden eski günlerindeki gibi hizmet vermeye başlayacağını söyledi. Erdem, “Buradaki vatandaşlarımızın, mahallelerinde hamam kültürünü yaşatma isteği ve uzunca bir süredir bu iki yapının da Kayapa’ya kazandırılması yönünde talepleri vardı. İhtiyaç duydukları düğün salonu inşası ve hamam tadilatı için bizim de Kayapalılar’a sözümüz vardı. Bu yönde çalışmalarımıza hız verdik. Hamam tadilatını iki ay içinde, hamamın hemen bitişiğindeki düğün salonu inşaatını ise 2021 yılı Ocak ayı içinde tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz” dedi.
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