Kavurma kazanları birlik için kaynadı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi’nde bu sene 9’uncusu düzenlenen geleneksel kavurma etkinliğine katılarak vatandaşlarla bayramlaştı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kurban Bayramı boyunca belediye personeli başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları, sanayici ve işadamları dernekleri, sendikalar ve derneklerin düzenlediği programlara katılarak tüm kesimlerle kucaklaştı. İnegöl Akhisar Mahallesi’ndeki geleneksel kavurma etkinliğinde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Aktaş, İnegöl Rumeli Derneği’ni de ziyaret ederek bayramlaşma programına katıldı.

Bu sene 9’uncusu yapılan şenlikte, 10 ayrı kazanda pişirilen kurban etleri katılanlara ikram edildi. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Bilecik Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Akhisar Mahallesi Muhtarı Oktay Garip, siyasi parti temsilcileri ve meclis üyelerinin de katıldığı etkinlikte mahalle sakinleriyle sohbet eden Başkan Aktaş, “Düzenlenen şenlik birlik ve beraberliğimiz için büyük önem taşıyor. Etkinliği düzenleyenlere teşekkür ediyorum. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Bizim asıl zenginliğimiz bu iki kavramdır. Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum” dedi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, mahalle sakinlerinin bayramını tebrik ederek geleneksel hale gelen kavurma şenliğinin uzun yıllar yapılmasını temenni etti.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, etkinliğe davet edildiği için büyük mutluluk duyduğunu belirterek tüm vatandaşların bayramını tebrik etti.

Mahalle Muhtarı Oktay Garip ise, bu sene 9’uncusu yapılan şenliğe katılan hekese teşekkür etti.