Kavaklı’daki kamulaştırmalarda sona gelindi

Osmangazi Belediyesi, Kavaklı Mahallesi’nde yaşanan toprak kayması sebebiyle zarar gören 239 bağımsız bölümün 194’ünü kamulaştırdı. Kamulaştırılan alanların yıkılmasıyla birlikte Üftade Hazretleri’nin türbesi ve camiinin bulunduğu bölgedeki tarihi doku da ortaya çıkmaya başladı.

Osmangazi Belediyesi, Kavaklı Mahallesi Üftade Sokak’taki Uğur Apartmanı’nın bahçesinde yaşanan toprak kayması sonucu, bölgede zarar gören can güvenliği için yaşamanın son derece tehlikeli olduğu tespit edilen 98 mesken, 141 iş yeri olmak üzere toplam 239 bağımsız bölümün kamulaştırılması çalışmalarında sona geldi. Riskli binaların biran önce yıkılarak bölgenin güvenli hale getirilmesi için yoğun bir mesai harcayan Osmangazi Belediyesi, 194 hak sahibi ile anlaşma sağlamayı başardı. Bölgede şuana kadar toplam 4 bin 12 metrekare alan kamulaştırılırken, yapılan kamulaştırmalar için hak sahiplerine toplam 42 milyon 686 bin TL ödeme yapıldı. Kamulaştırılan bölümlerin yıkılmasıyla birlikte Bursa’nın gönül sultanlarının medfun olduğu bölgenin tarihi dokusu da ön plana çıktı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Bölgedeki 239 bağımsız bölümün tamamının kamulaştırılıp yıkılmasının ardından, bölgeyi yeşil alana dönüştüreceklerini söyledi. Bölgedeki bağımsız bölümlerin yüzde 81’ini kamulaştırarak yıktıklarını ifade eden Başkan Dündar, çalışmalar tamamlandığında bölgenin hem güvenli hale geleceğini, hem de Bursa’nın yeni bir yeşil alana kavuşacağını dile getirdi.