banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Uygurlardan Hilton’a karşı boykot çağrısı
Uygurlardan Hilton’a karşı boykot çağrısı
Alzheimer'i önlemenin kanıtlanmış 10 yolu
Alzheimer'i önlemenin kanıtlanmış 10 yolu
Invest Gagauzia-2021 başlıyor!
Invest Gagauzia-2021 başlıyor!
Maç bitti saha kenarı karıştı!
Maç bitti saha kenarı karıştı!

Katil hırsıza film gibi operasyon

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde hırsızlık yapmak için girdiği evin sahibini öldüren katil zanlısı, Mustafakemalpaşa polisinin filmleri aratmayacak operasyonuyla kıskıvrak yakalandı.

BURSA 22.09.2021, 13:43
Katil hırsıza film gibi operasyon

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde hırsızlık yapmak için girdiği evin sahibini öldüren katil zanlısı, Mustafakemalpaşa polisinin filmleri aratmayacak operasyonuyla kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ufuk Ş. (20), Bandırma’da hırsızlık yapmak maksadıyla girdiği evde gürültüye uyanan ev sahibini öldürüp kayıplara karıştı. Ufuk Ş.’nin Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesine kaçtığı istihbaratına ulaşan polisler, film sahnesi gibi bir operasyon düzenledi. Kaçma hazırlığında olan katil zanlısını yakalamak için tuzak kuran ekipler, Ufuk Ş.’nin bir arkadaşıyla irtibata geçmesini sağladı. Ufuk Ş.’nin kaçma planını ve araç istediğini öğrenen polis, irtibat kurdurdukları arkadaşına bir de araç temin etti. Buluşma yerine gelen katil zanlısı Ufuk Ş., arka koltukta oturan iki polis memurundan habersiz araca bindi. Kaçma hayaliyle bindiği araçtan yaka paça indirilen ve neye uğradığını şaşıran Ufuk Ş. araçtaki polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkarılan Ufuk Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 6 14
2. Trabzonspor 5 13
3. Altay 6 12
4. Karagümrük 6 11
5. Konyaspor 5 11
6. Hatayspor 5 10
7. Fenerbahçe 5 10
8. Alanyaspor 5 9
9. Galatasaray 5 8
10. Kayserispor 5 7
11. Sivasspor 6 6
12. Adana Demirspor 6 6
13. Malatyaspor 6 6
14. Göztepe 5 5
15. Gaziantep FK 5 5
16. Kasımpaşa 5 5
17. Antalyaspor 6 5
18. Başakşehir 5 3
19. Giresunspor 5 1
20. Rizespor 6 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Ankaragücü 6 12
3. Eyüpspor 6 12
4. Erzurumspor 6 12
5. Tuzlaspor 5 11
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Boluspor 5 7
9. Samsunspor 5 7
10. Kocaelispor 5 7
11. Altınordu 6 7
12. Menemenspor 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Balıkesirspor 5 6
15. Denizlispor 6 6
16. Bursaspor 6 5
17. Gençlerbirliği 6 5
18. İstanbulspor 5 4
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 6 14
2. Real Madrid 5 13
3. Valencia 5 10
4. Rayo Vallecano 6 10
5. Real Sociedad 5 10
6. Athletic Bilbao 6 9
7. Sevilla 4 8
8. Barcelona 4 8
9. Osasuna 5 8
10. Mallorca 5 8
11. Real Betis 5 6
12. Elche 5 6
13. Cádiz 5 5
14. Villarreal 4 4
15. Levante 6 4
16. Celta de Vigo 6 4
17. Espanyol 5 3
18. Granada 5 3
19. Getafe 6 0
20. Deportivo Alaves 4 0