Kask uygulamasında emniyet müdüründen motosikletli gence teşekkür

Bursa’nın İnegöl ilçesinde trafik ekipleri, motosiklet ve elektrikli bisiklet sürücülerine yönelik kask uygulaması yaptı. Kast takmayan sürücülere cezai işlem uygulanırken, İlçe Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir kask kullanan motosikletli gence teşekkür etti.

Osmaniye Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi üzerinde İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri motosiklet ve elektrikli bisiklet sürücülerine yönelik kask uygulaması yaptı. Uygulamada kask kullanmayan elektrikli bisiklet ve motosiklet sürücülerine 196 TL cezai işlem uygulandı. Elektrikli bisiklet sürücüsü Emir C., "Bisiklette zorunlu olduğunu bilmiyordum. Bilsem takardım" dedi.

Uygulamaya katılan İlçe Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir, kask kullanan motosikletli gence teşekkür etti.