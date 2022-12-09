Kasım ayı Bursa’da itfaiye için kabus gibi geçti

Bursa’da 28 istasyonda 558 personel, 127 araçla hizmet veren Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, ekim ayında 1001 yangın, 656 arama kurtarma ve önleyici tedbir, 29 diğer itfaiye hizmetleri olmak üzere bin 686 olaya müdahale etti.

Olaylarla alakalı 154 itfaiye raporunun hazırlandığı ekim ayında, 24 denetim gerçekleştirildi.

En acı yangın 9 Kasım’da merkez Yıldırım ilçesinde 8’i çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiği Değirmenönü’ndeki facia olmuştu. Ayrıca Karesi Tekstil’e ait Organize Sanayi Bölgesi’ndeki yangın ise 1 Kasım’da yaşanmış ve 72 saatte yüzlerce itfaiye görevlisi ve onlarca aracın katılımıyla söndürülmüştü.