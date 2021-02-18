Karla kaplı Yenişehir’deki köy yolları ulaşıma açıldı

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde yoğun kar yağışının etkili olduğu ve yüksek rakımlı bölgelerde kar kalınlığının 1 metreye kadar ulaştı. Belediye ekiplerinin aralıksız çalıştığı 33 köy yolu ulaşıma açıldı.

Marmara’yı etkisi altına alan yoğun kar yağışı, Bursa’nın Yenişehir ilçesinde de etkisini gösterdi. Yerel yönetimleri de teyakkuza geçiren kar yağışıyla birlikte 4 grayder, 3 kepçe, 2 kamyonet, 2 traktör, 1 arazi ve 30 personel 24 saat aralıksız mücadele etti. Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın’ın bizzat takip ettiği çalışmalar kapsamında ilçenin Kozdere, Beypınar, Barcın, Kirazlıyayla, Reşadiye, Yıldırım, Süleymaniye, Fethiye, Yeniköy, Kıblepınar, Burcun, Paşayayla, Afşar, Alaylı, Mecidiye, Kızılhisar, Kızılköy, Aydoğdu, Terziler, Eğerce, Günece, Gökçesu, Toprakdere, Yarhisar, Mahmudiye, Karaamca, Yazılı, Çiçeközü, Akbıyık, Osmaniye, Karacaahmet, Çayırlı, Akçapınar ve Derbent olmak üzere 33 kırsal mahallesinde karla mücadele

başarıyla sonuçlandı.

İlçedeki ulaşım ağında yaşanan buzlanmayı da dikkate aldıklarını belirten Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, “Bu kapsamda 65 ton tuzlama yapıldı. Ulaşım konusunda en küçük bir aksaklığın yaşanmasını istemiyoruz. Bu çerçevede çalışmalara katılan bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Aydın, ayrıca tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu ilçede çiftçiyi don ve buzlanmaya karşı uyardı.