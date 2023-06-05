Kariyer günlerinin ağır misafiri Togg oldu

İŞKUR Gemlik Kariyer EXPO 2023, 06-07 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Kariyer günlerinin ağır misafiri Togg olurken, araç Gemlik Kapalı Spor Salonu bahçesine getirildi.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin finansal desteği ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yürütülen ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı ile İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi çerçevesinde, iş arayanların ve öğrencilerin Marmara Bölgesi’nin önde gelen firmaları ile yüz yüze iş görüşmesi yapabileceği ve kişisel gelişimlerine yönelik çok sayıda söyleşilere katılabileceği, “Türkiye’nin İstihdam Vizyonunda İş Birliği” sloganıyla İŞKUR Gemlik Kariyer EXPO 2023, 06-07 Haziran 2023 tarihlerinde Gemlik Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek. Kariyer günlerinin ağır misafiri Togg olurken, araç salon bahçesine getirildi.

Gençlerin; iş gücü piyasası ile ilgili bilgiler aktarmak, iş arama motivasyonu desteği sağlamak, çalışabilecekleri iş yerleri konusunda bilgi vermek, danışmanlık yapmak, staj, yarı zamanlı çalışma ile mezuniyet sonrası istihdam imkanları hakkında bilgiler sunmak, kariyer planlamalarını iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına göre doğru bilgiler ışığında yapmalarını sağlamak, firmaları ve insan kaynakları politikalarını tanımalarına katkıda bulunmak amacıyla düzenlenecek İŞKUR Gemlik Kariyer EXPO 2023; Salı ve Çarşamba günü 10.00-17.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak.