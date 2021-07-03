Karacabey’in huzur ve güvenliği için metruk binalar tek tek yıkılıyor

Karacabey Belediyesi, merkez ve kırsalda sürdürdüğü metruk binaların yıkım işlemlerine aralıksız devam ediyor. Karacabey Belediyesi’ne bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, son olarak Sırabademler Mahallesi’nde yıkım işlemini gerçekleştirdi. Yıkılan binanın bulunduğu alan ise otopark olarak bölgeye hizmet verecek.

Karacabey Belediyesi tarafından yıllardır uygulanan metruk binaların yıkım işlemi gerek muhtarlar gerekse vatandaşların ihbarı doğrultusunda titizlikle sürdürülüyor. Gelen bildirim sonrası bina sahipleri ile görüşerek gerekli prosedürleri yerine getiren Karacabey Belediyesi’ne bağlı ekipler, vakit kaybetmeden yıkım işlemini gerçekleştiriyor. Karacabey Belediyesi, yıllardır kararlı bir şekilde sürdürdüğü metruk binaların yıkım işlemlerine, 2021 yılında da merkez ve kırsalda tüm hızıyla devam ediyor.

Son olarak Sırabademler Mahallesi’nde yıkımı gerçekleştirilen bina sonucu ortaya çıkan 1168 m2’lik bir alan, geçici otopark olarak kullanılmak üzere bölge halkının kullanımına açıldı.

Yıkımın ardından alanda incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Ali Özkan, bu uygulama sayesinde özellikle mahalle sakinleri için harabeye dönen, kullanılamaz durumda olan ve risk oluşturmakla birlikte görüntü kirliliğine de neden olan metruk binaların ortadan kaldırıldığını belirtti.

Öte yandan, metruk binaların yıkılmasının ardından ortaya çıkan boş alanların, yapılan düzenlemelerle geçici süreyle de olsa otopark olarak faaliyet göstermesi, bölge sakinleri tarafından da memnuniyetle karşılanıyor.