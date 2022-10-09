Karacabey’in doğası öğrencilere ilham kaynağı oluyor

Pendik Bilim ve Sanat Merkezi tarafından hazırlanan "Bursa’da Sürdürülebilir Çevreyi Tanıma" projesi, Karacabey’in de dahil olduğu bir çalışma çerçevesinde gerçekleşti. Öğrenci ve eğitmenler Karacabey Longozu ve Eskikaraağaç Leylek Köyüne ziyaret gerçekleştirirken, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ise, Karacabey ilçesinin artık tümüyle bir doğa okulu işlevi gördüğünü söyledi.

Karacabey Belediyesi, ilçenin doğal güzelliklerinin en iyi şekilde sergilenmesi adına turizmin yanında eğitim hedefli de çalışarak, gelecek nesillere sürdürülebilir bir doğa için çalışıyor. Geçtiğimiz ay Bandırma Bilim Sanat Merkezinin projesi çerçevesinde Karacabey Longozunda Karacabey Belediyesi’nin de destekçisi olduğu bir projenin hayata geçirilirken, son olarak Pendik Bilim Sanat Merkezi tarafından hazırlanan proje hayata geçti. Pendik Bilim ve Sanat Merkezi tarafından hazırlanan ve TUBİTAK tarafından onaylanan ‘Bursa’da Sürdürülebilir Çevreyi Tanıma’ projesi, Karacabey’in de dahil olduğu bir çalışma çerçevsinde gerçekleşti. Bu doğrultuda öğrenciler ve eğitmenler Karacabey Longozu ve Eskikaraağaç Leylek Köyüne ziyaret gerçekleştirdi.

Proje çerçevesinde öğrenciler Karacabey Longozunda ormanlarla ilgili eğitimcilerden önemli bilgileri sahada uygulamalı olarak edinirken, Eskikraarağaç Leylek Köyünde ise Yaban hayatı ve kuş gözlemciliği üzerine çeşitli sunumlara katıldı. Belediye Başkanı Ali Özkan, “İlçenin doğal alanlarını hem turizm hem yerel kalkınma hem de eğitim anlamında değerlendirmek ve bunları yaparken, korumak ve gelecek nesillere aktarma gayesindeyiz. Bildiğiniz gibi Eskikaraağaç Leylek Köyünü adeta bir doğa okulu gibi kullanıyoruz. Burada Uluslararası Kuş Konferansından tutun, üniversitelerin ve derneklerin çeşitli eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmiştik. Hatta son olarak baharda Milli Eğitim Müdürlüğü ile yüzlerce öğrenciyi kapsayan bir çalışma ile Eskikaraağaç’ta doğa eğitimlerini Karacabey Belediyesi olarak bizzat vermiştik. Bu noktada Karacabey artık tümüyle bir doğa okulu işlevi görüyor” dedi.

Özkan, “Projede emeği geçen öğretmenleri yürekten kutluyorum. Günümüzde doğa bilinci gençlere yönelik yapılacak en önemli faaliyetlerin belki de başında geliyordur. Bu çerçevede bizler doğaya, eğitime önem veren bir ilçeyiz. Bu şekilde misafirlerimizi ağırlamaktan ve onlara doğayı bölgemizde anlatmaktan ayrıca memnun olduk” diye konuştu.

Öte yandan, proje çerçevesinde Leylek Köyüne gelen öğrencilere leylek ile kurduğu dostlukla gönülleri fetheden Adem Yılmaz da sürpriz yaptı. Öğrencilerle bir araya gelen Yılmaz, Yaren Leylek ile dostluklarını anlatan heykelin önünde çocuklarla hatıra fotoğrafı çekildi ve sorular bir bir cevapladı.