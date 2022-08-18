Karacabey’in altyapısı BUSKİ ile yenileniyor

Bursa’nın tüm ilçelerinde altyapı meselesine kalıcı çözümler üretmek amacıyla çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Karacabey ilçesinde 46 kilometresi kanalizasyon ve 20 kilometresi de yağmursuyu olmak üzere toplamda 66 kilometrelik altyapı imalatı gerçekleştirecek.

Tüm ilçelerde olduğu gibi Karacabey’in altyapısını da geleceğe taşıyacak hamleler yapan Bursa Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ Genel Müdürlüğü marifetiyle ocak ayından bu yana çalışmalarını sürdürüyor. Karacabey ilçesinde Yeni, Gazi, Sırabademler, Nasrettin, Yenice, Karacaahmet, Drama, Runguçpaşa, Emirsultan, Selimiye, Saadet ve Esentepe mahallelerini kapsayan kanalizasyon ve yağmursuyu şebeke hattı imalatları tüm hızıyla devam ediyor.

Bursa’nın geleceğine yön verecek altyapı hamlelerinden birini de Karacabey ilçesinde sürdürdüklerini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Karacabey’in 12 mahallesinde kanalizasyon ve yağmursuyu hatları, kolektörler ve ızgara imalatları yapacağız. Bunun yanında Karacabey Sanayi Sitesi ve Sahil Bölgesi Bayramdere Mahallesi’nde kanalizasyon yağmursuyu şebeke hatları ile terfi merkezi inşa edeceğiz. Bu projeler sayesinde Karacabey, sağlıklı ve gelişmiş kanalizasyon ve yağmur suyu sistemine kavuşacak. İlçenin ‘her yönüyle’ daha yaşanabilir hale getirilmesi hedefiyle hareket ediyoruz. Çalışması tamamlanan sokak ve caddelerde asfalt imalatları da kısa zamanda yapılacak” dedi.