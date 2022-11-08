Karacabey’e yeni sosyal tesis

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan Muratlı Muhtarı Erdal Yaldız ile bir araya gelerek mahalle içerisinde yapılan ve yapımı devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Özkan yapımında sona gelinen sosyal tesis ile mahallenin çok amaçlı kullanılabilecek bir salona kavuşacağını müjdeledi.

Kırsal mahallelerdeki çalışmaları yakın markaja alan Özkan, önceki gün Muratlı Mahallesine giderek Mahalle Muhtarı Erdal Yaldız ile beraber incelemelerde bulundu. Özkan’ın burada ilk durağı, yapımında artık sona gelinen sosyal tesis inşaatı oldu. Tamamlandığında mahalle halkının çok amaçlı salon olarak kullanabileceği tesis için Büyükşehir Belediyesinden destek aldıklarını da belirten Özkan,“Malzeme konusunda Büyükşehir Belediyemizin de yardımlarıyla bu sosyal tesisin inşaatına başladık. Karacabey Belediyesi ekipleri titiz bir çalışma ile projeyi tamamlamak üzere. Bittiğinde cemiyetler, törenler, toplantı ve benzeri pek çok alanda faaliyet gösterecek bir tesisi Muratlı halkına kazandırmış olacağız. Hayırlı olsun” dedi.

Ziyarette yer alan Mahalle Muhtarı Erdal Yaldızda yaptığı konuşmada,“Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş ve Karacabey Belediye Başkanımız Ali Özkan’a mahallemiz ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum.Mahallemize onların eseri, onların imzası çok yakıştı. Her işte, her başımız sıkıştığında başvuruyoruz, desteklerini esirgemiyorlar sağ olsunlar. Bundan sonra da inşallah daha iyi projelerle çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.