Karacabey’e yeni itfaiye binası

Ekip ve ekipman destekleriyle itfaiye teşkilatını sürekli güçlendiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Karacabey’e kazandıracağı itfaiye binasını nisan ayında hizmete almayı planlıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşın can ve mal güvenliğinin korunması bakımından hayati önem taşıyan itfaiye teşkilatını ekip, araç, ekipman ve yeni hizmet binaları ile güçlendiriyor. Geçtiğimiz yıl 23 adet itfaiye aracı ile 50 adet traktör arkası yangın söndürme su tankerini hizmet filosuna dâhil eden Büyükşehir Belediyesi, son olarak 11 şehrin etkilendiği deprem bölgesinde gece gündüz demeden enkaz bölgesinde çalışan itfaiye teşkilatına yeni bir merkez kazandırıyor. Kent merkezinde olduğu gibi ilçelerde de yangınlara daha kısa sürede müdahale edip muhtemel can ve mal kayıplarının önüne geçmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, Karacabey’de yapımının süren itfaiye binasını nisan ayında hizmete almayı planlıyor. Karacabey Bayramdere yolu üzerinde inşa edilen toplam 940 metrekare inşaat alanına sahip binada; 5 araçlık peron, lokal, eğitim salonu, spor salonu, mescit, ofisler, çamaşırhane ve yatakhane bulunuyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Karacabey gibi nüfusu 100 bine dayanmış, gelişen bir ilçede itfaiye teşkilatının çok doğru ve sağlıklı şekilde konuşlandırılması gerektiğini söyledi. İtfaiye altyapısını hem personel olarak hem de makine ve ekipman olarak güçlendirmeye çalıştıklarını belirten Başkan Aktaş, muhtemel bir yangın ve afet olaylarına Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye teşkilatının her zaman hazır olduğunu ifade etti.