Karacabey’e toplu konut projesi geliyor

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Yenikaraağaç Mahallesinde planlanan toplu konut projesi için incelemelerde bulundu. Mahalleye yakın bölgede bir yandan inşası süren ve bir yandan da bazı fabrikaların üretime başladığı yeni nesil sanayi bölgesi TEKNOSAB ile bölgede 200 bin kişilik ilave bir nüfus öngörüldüğünü belirten Özkan, “Bölgenin ihtiyacı için toplu konut projemizi ilgili bakanlarımızla görüşme imkanı bulduk. TEKNOSAB’ın getireceği ilave istihdam ve nüfus yükünün planlı bir şekilde hayata geçirilmesi için önemli bir seçenek sunuyoruz” dedi.

Özkan, inşaat çalışmalarının halen sürdüğü ve bazı fabrikaların da üretime başladığı TEKNOSAB’ın tamamlandığında, bölgede 200 bin kişilik ilave bir nüfusun planlanması gerektiğine işaret etti. Bununla ilgili uzun süredir çalışmalar yaptıklarını aktaran Özkan, “TEKNOSAB vasıtasıyla Karacabey’imiz ciddi manada bir istihdam imkanına kavuşacak ve yaklaşık 200 bin kişilik ilave bir nüfus bu bölgede ikamet edecek. Yapılan çalışmalara göre bir taraftan İstanbul-İzmir otoyolu ki TEKNOSAB da bir kavşakta buraya bağlanacak ve İstanbul’a 1,5 saatten İzmir’e ise 2,5 saatten az bir zaman diliminde, bu bölgeden ulaşım imkanı oluşacak. TEKNOSAB projesinde yeni nesil organize sanayi bölgesi olarak, nitelikli sanayi kuruluşları konumlanıyor. Halihazırda TOGG otomobil fabrikasına yedek parça üreten bir sanayi şirketi, 3 vardiya olarak çalışmalarına devam etmekte ve önümüzdeki günlerde de yaklaşık 14 tane sanayi tesisinin açılışı gerçekleşecek. Bir taraftan İstanbul-İzmir otoyolu, bir taraftan da hızlı trenin geçtiği bir hat. Altyapı Yatırımlar Genel Müdürü ile yaptığımız görüşmeler neticesinde güzergah konusunda yeni bir mutabakata varmak üzereyiz. Bu çerçevede TEKNOSAB’a yakın bir yerde hem yük hem de yolcu istasyonu olacak, Karacabey’in Taşlık Mahallesinde de aynı şekilde bir istasyon konumlanacak” şeklinde konuştu.

“Bursa’mızın en önemli bir problemlerinden bir tanesi trafik, nüfus ve barınma” diyen Özkan, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni bir hamlesi ile TOKİ vasıtasıyla, konut ihtiyacı olan vatandaşlarımızın konut edinmesi için yeni bir seferberlik başlıyor. Biz de bu çerçevede, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum Bursa’yı ziyaret ettiğinde kendilerine iki tane öneri sunduk. Bir tanesi Taşlık Mahallemizdeki bir alan, ikincisi de hem Karacabeyli hem de Bursalı vatandaşlarımızın konut ihtiyacını karşılayacak Yenikaraağaç Mahallemizde, içinde bulunduğumuz 940 dönümlük alan. Bakıldığında dikenlik, makilik bir araziden söz ediyoruz. Bir tarafta hızlı tren istasyonuna çok yakın, bir taraftan İstanbul-İzmir otoyoluna bağlanma imkanı var. Diğer taraftan da Bursa-Karacabey yoluna çok kısa bir mesafedeki ulaşım noktasında ve tamamen stratejik bir konumda yer alıyor. Bu arazinin önemli özelliklerinden bir tanesi de Uluabat Gölüne karşı olması ve burada son derece güzel bir manzara oluşması. İnşallah hayata geçerse hem dar gelirli vatandaşlarımıza hem de gelir düzeyi daha iyi olan vatandaşlarımıza alternatif projelerden oluşan, kendi ödeme güçlerine göre çeşitli seçeneklerin sunulacağı bir proje olacaktır” dedi.

Göl manzaralı mutlu bir hayat

TEKNOSAB ile ilgili ilave bir istihdam yükünün oluşacağını en başından beri öngördüklerini belirten Özkan, en az 50 bin 60 bin kişinin bu projede çalışacağını ve geçimlerini buradan idame ettireceklerini ancak bu istihdam ihtiyacının sadece Karacabey’den sağlanma imkanının olmadığını ifade ederek, “Dolasıyla dışarıdan veya Bursa’dan gelen vatandaşlarımız da bu sanayi tesislerinde çalışacak, çalışacağı için de gidiş geliş trafik yükü ayrı bir problem oluşturacak. İşte Avrupa’da olduğu gibi bu vatandaşlarımız 1 km 2 km mesafedeki işyerlerine bisikletleriyle dahi gitme imkanına kavuşacak ve göl manzaralı konutlarında, mutlu bir şekilde hayatlarına idame ettirebilecekler” diye konuştu.

Özkan, “Karacabey Belediyesi olarak, TEKNOSAB’ın getireceği ilave istihdam ve nüfus yükünün planlı bir şekilde hayata geçirilmesi için bir seçenek sunuyoruz. Hayırlı olsun diyoruz” şeklinde sözlerini sonlandırdı.