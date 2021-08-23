Karacabey’e can suyu...

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Bursa’ya yaptığı yatırımlarla ilçelerin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Bursa ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynadığını hatırlatarak, "DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da hayat standardını yükselttiği için göçü önlüyor." dedi.

Karacabey Yeşildere Barajı’nda çalışmaların devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, ‘Bursa Karacabey Yeşildere Barajı’nın tamamlanması ile barajda depolanacak su ile Karacabey İlçesi sınırları dâhilinde bulunan Yeşildere, Yenice, Emre, Obaköy (Makbuleler), Çavuşköy, Yeni Ziraatli ve Danişment Köylerine ait 38 bin 850 dekar tarım arazisinin sağlanacağını’ söyledi.

‘Baraj inşaatında gövde kazı imalatları ve batardo dolgusu imalatları ile derivasyon tüneli imalatları tamamlandığını ve derivasyon sağlandığını’ ifade eden Genel Müdür Yıldız, ‘Ön yüzü beton kaplı kaya dolgu tipinde olan ve 780.000 m3 dolgu hacmine sahip barajımızda gövde dolgusu imalatlarına devam edilmektedir. Temelden yüksekliği 67 metreyi bulan ve su depolama kapasitesi 16 milyon m3olan Bursa Karacabey Yeşildere Barajı’nın tamamlanması ile 2021 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 27 milyon lira katkı sağlanması hedeflenmektedir.’ diye konuştu.

Proje sahasında hayatlarını sürdüren vatandaşlarımızın en önemli geçim kaynağı tarım. Genelde bölgenin ekonomik potansiyelini tarım ve tarım ürünlerine dayalı sanayi etkinlikleri oluşturuyor. Tarımsal üretimin arttırılması halinde, tarıma dayalı sanayinin de gelişerek bölge ekonomisine büyük katkılar sağlayacağı öngörülüyor. Bunun yanında proje sahası yurdumuzun nüfus yoğunluğunun en çok olduğu Güney Marmara Bölgesi’nde yer aldığından Bursa, Balıkesir, Bandırma gibi ticaret ve endüstri merkezlerinin çok yakınında bulunuyor. Gerek ülkemizin ve gerekse büyük bir tüketim merkezi durumundaki bölgenin gıda ihtiyacının karşılanması gerekse endüstrinin ham madde ihtiyacının temin edilmesi ve tarım ürünlerinden elde edilen ihracat gelirlerinin artırılması için tarımsal sulama imkânlarının arttırılması büyük önem arz ediyor.