Karacabey’e bir ücretsiz otopark daha

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ilçeye yeni bir ücretsiz açık otopark daha kazandırmak için çalışmalara başlandığını duyurdu. Mecidiye Mahallesi Üçkuyular Caddesi’nde yer alan bin 700 metrekarelik alan, belediye tarafından yapılacak düzenlemenin ardından 70 araçlık ücretsiz açık otopark olarak vatandaşlara hizmet verecek.

Belediye Başkanı Ali Özkan, önceki gün Mecidiye Mahallesi Üçkuyular Caddesi’nde kamulaştırma yapılmasının ardından çalışmalara başlanan ücretsiz açık otoparkta incelemelerde bulundu. Mecidiye Mahallesi Üçkuyular Caddesi’nde yer alan bin 700 metrekarelik alan, belediye tarafından yapılacak düzenlemenin ardından, 70 araçlık ücretsiz açık otopark olarak vatandaşlara hizmet verecek.

Avantaja dönüştürüyor

İlçede yaşanan büyüme ile her geçen gün daha da hissedilen trafik sorununa çözüm bulmak amacıyla çalışmalara aralıksız devam ettiklerini vurgulayan Başkan Özkan,“Geçtiğimiz günlerde,vergi vetapu dairelerinin bulunduğu bölgede bin 250 metrekarelik bir alanı açık otopark haline getirmiştik. Yine,eski vergi dairesinin olduğu alanda yaptığımız 300 araçlık modern katlı otoparkı da geçtiğimiz yıl hizmete açtık ve bu anlamda büyük bir yükü daha ortadan kaldırdık. Bu tarz kamulaştırmalar ile binaların arka taraflarında kalan artık parselleri, ilçenin otopark sorununa yönelik avantaja dönüştürüyoruz. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.