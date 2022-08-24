Karacabey’deki Kültür Merkezi inşaatında çalışmalar yeniden başladı

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan gerçekleştirdiği ziyarette, inşaat çalışmaları yeniden başlayan Kültür Merkezi inşaatını yerinde inceledi. Müjdeli haberi ilçe halkına duyuran Özkan, “Bir önceki müteahhidin çekilmesiyle aksayan inşaat çalışmaları yeniden başladı.Umuyoruz ki en kısa sürede tamamlanır. İlçemize bu değerli projeyi kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’a teşekkür ediyoruz” dedi.

Bu projenin, ilçeye kültürel ve sanatsal anlamda önemli bir katma değer sağlayacağını vurgulayan Başkan Özkan,“İlçemize bu değerli projeyi kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Alinur Aktaş’a teşekkür ediyoruz. Önceki müteahhit firmanın çekilmesiyle aksayan inşaatın yeniden başlaması için gayretlerinden ötürü minnettarız. Umuyoruz en kısa sürede inşaatı tamamlanır. Hayırlı olsun” dedi.