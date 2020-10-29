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Karacabey’de tıbbi ve aromatik bitki üretimleriyle kırsal kesime katkı sağlanacak

VERİMLİ TOPRAKLARI VE ILIMAN İKLİMİ İLE BİTKİSEL ÜRETİM VE ÇEŞİTLİLİK AÇISINDAN BÜYÜK AVANTAJLARI BULUNAN KARACABEY’DE, TIBBİ VE AROMATİK DEĞERE SAHİP BİTKİLER KIRSAL MAHALLELERDE YAŞAYAN VATANDAŞLARA EK GELİR İMKÂNI SAĞLANMASI HEDEFLENİYOR.

BURSA 29.10.2020, 13:34
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Karacabey’de tıbbi ve aromatik bitki üretimleriyle kırsal kesime katkı sağlanacak

Verimli toprakları ve ılıman iklimi ile bitkisel üretim ve çeşitlilik açısından büyük avantajları bulunan Karacabey’de, tıbbi ve aromatik değere sahip bitkiler kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlara ek gelir imkânı sağlanması hedefleniyor.

Geniş coğrafyasında verimli tarım arazileri ile Türkiye’nin en önemli üretim merkezlerinden biri olan Karacabey’de, kent ekonomisine katkı sağlayacak önemli bir daha atıldı. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Park Bahçeler Müdürlüğüne yaptığı ziyarette üretim planlama çalışmaları çerçevesinde belediye tesislerinde ekilerek üretimine başlanan lavanta, ekinezya, ejder meyvesi ve aronya bitkileriyle ilgili süreci incelerken, kırsal kesimlerde ek gelir elde edilebilecek projeler için başlattıkları çalışmalardan bahsetti. Özkan, "Verimli toprakları ve ılıman iklimi ile bitkisel üretim ve çeşitlilik açısından büyük avantajları bulunan ilçemizde, tıbbi ve aromatik değere sahip bitkilerin yetiştirilerek belediye bütçesine katkı sağlanması, elde edilen verim ve deneyimler ışığında belediyemiz öncülüğünde bölgedeki çiftçilerin de üretime teşvik edilerek, kırsal mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımıza ek bir gelir elde ettirilmesini hedefliyoruz. Bu kapsamda, üretim planlama çalışmalarına değerli aromatik ve tıbbi bitkilerden lavanta ile başlanılmış olup, Öğretmenler Parkı içerisinde 10 dönüme 15 bin adet dikimi yapılmıştır. Ayrıca yine ekonomik getirisi ve besin değeri yüksek olan ejder meyvesi ile bağışıklık sistemini güçlendirmesi, kalp damar hastalıkları, soğuk algınlığı, kanser gibi hastalıklarını önlemesi başlıca özellikleri arasında yer alan aronya meyvesinin yetiştirilmesine de tesislerimizde başlanmıştır’’ dedi.

Özkan ayrıca, “Bu çalışmalar ile hem ilçemizdeki peyzaj çalışmalarında maliyeti düşük, görsel yönden daha güçlü ve pratik bitkiler kullanacağız hem de üretimini yaptığımız bu bitkilerin, kırsal kesimlerde üreticilere ilave bir kazanç kapısı olması için çalışacağız” diye konuştu.

Dağkadı Mahallesinde Kadın Kooperatifince Tarım Müdürlüğü desteğiyle ekimine başlanan ekinezya bitkisinin kısa sürede verimli hale getirilerek kazanç kapısına dönüştüğünün de altını çizen Özkan, ekinezya için de önümüzdeki sezonda üretimine başlanılması için çalıştıklarını kaydetti.

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