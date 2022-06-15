Karacabey’de soğan hasadı bereketli başladı

Bursa’nın meşhur Karacabey soğanında hasat başladı. Çiftçiler fiyatlardan memnun olduklarını ifade etti.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Karacabey’de başlayan soğan hasadı nedeniyle Fevzipaşa Mahallesinde ziyaretlerde bulundu. Tarlada devam eden soğan hasadına konuk olan Özkan, işçilerle birlikte soğan kesip çuvallara doldururken, tarımla ilgili hem üretici hem işçilerle istişarelerde bulundu.

Gerçekleşen ziyarette, soğan hasadının çiftçiler açısından bereketli başladığından ve fiyatların da memnun edici olduğundan bahseden Özkan,“Karacabey’imizin Fevzipaşa Mahallesinde soğan hasadındayız. Çiftçilerimiz soğan fiyatlarından memnun. Şu anda Adana, Hatay Reyhanlı bölgesinde, Karacabey’de ve bir miktarda Amasya Suluova’da soğan hasadı gerçekleştiriliyor. İşçi sıkıntısı yaşandığını söylediler. Tüccar kardeşlerimiz tarlalarda çalıştırılmak üzere işçi bulamıyor. Bu da faaliyetleri geciktiriyor. Buradaki işçilerde Urfa’dan memleketimize misafir olarak gelmiş ve çadırlarda hayatlarını idame ettirmeye çalışan kardeşlerimiz. Onlarda soğan mahsulünü tarladan söküyor, kesiyor ve ambalajlıyorlar. Bu tabii çok meşakkatli bir iş. Urfa’dan, Adana’dan kardeşlerimiz geliyor, sezonda gelip hayatlarını burada idame ettiriyorlar. Bizler de bu vesileyle burada emek gösteren çavuşlarımıza, işçilerimize, tüccar arkadaşlarımıza, üreticilerimize kolaylıklar diliyor, hayırlı ve bereketli bir hasat gerçekleştirilmesini temenni ediyoruz” şeklinde konuştu.

Yeni hasat ülkemize ve üreticilerimize hayırlı olsun

TüccarFettah Mergende ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ”Soğan mahsulü bu sene müstahsil arkadaşları sevindirdi. Fiyatların biraz yardım etmesiyle esnaf arkadaşların da inşallah yüzleri güler, alın terlerini çıkarırlar. Yeni hasadın bölgemize, ülkemize ve üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.