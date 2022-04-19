Karacabey’de ramazan etkinliklerine yoğun katılım

Karacabey’de ramazan coşkusu 7’den 70’e vatandaşların yoğun katılımıyla başladı. 17 Nisan’da başlayan etkinliklerde, çocuklar ve yetişkinler için hazırlanan ramazan programında ilk 2 gün geride kaldı.

Cumhuriyet Alanında planlanan ancak hava muhalefeti nedeniyle Şükran Yemişçioğlu Kültür Merkezine alınan etkinlikler yoğun bir katılımla sürüyor.

Ramazan programı; fasıl grubu, meddah gösterileri, Karagöz-Hacivat oyunları, tiyatro gösterilerinin yanı sıra önceki akşam Grup Çelebi’nin ilahi dinletisi ile devam etti.

Etkinlikler boyunca çocuklara ücretsiz ikramlar yapılırken, kurulan atölyelerle el becerileri geliştirilerek eğlenceli oyunlar ve kurslar gerçekleştirildi.

Ünlü Yazar Hayati İnanç Karacabeylilerle buluşuyor

Ramazan etkinliklerinin üçüncü akşamında ise Ünlü Yazar Hayati İnanç, hava muhalefeti nedeniyle Atatürk Kapalı Spor Salonunda dinleyicileri ile buluşacak. Saat 21.30’da başlayacak etkinliğe yoğun katılım olması bekleniyor. İnanç etkinlikte, ‘Can Veren Pervaneler, Hayata Şiirden Bakmak’ adlı programını Karacabeylilere icra edecek.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Ramazana özel hazırlanan etkinliklere tüm halkı davet ederek,“Hem çocuklarımız hem yetişkinler için yoğun bir program hazırladık. Tamamı ücretsiz gösteriler, konserler, dinletiler, ikramlar ve hediyeler var. Hem bilgilendirici, hem geliştirici içerikler var. Halkımızın da katılımlarını bu anlamda bekliyoruz” dedi.