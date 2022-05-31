Karacabey’de öğrencilere afet farkındalık eğitimi verildi

Karacabey’de, afet farkındalık eğitimleri dahilinde İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kreş sınıflarına, deprem ve diğer afetler ve alınması gereken önlemler hakkında bilgilendirme eğitimi verildi.

Karacabey Belediyesi, afet farkındalık eğitimleri ile ilçedeki okullarda öğrencileri deprem ve diğer afetlerle ilgili bilgilendirmeye devam ediyor. İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kreş sınıflarına; deprem, diğer afetler ve alınması gereken önlemler hakkında bilgilendirme eğitimi verildi.

Karacabey Belediyesi İş Güvenliği Uzmanı tarafından verilen eğitimlerde; öğrencilere afet öncesinde alınması gereken tedbirler, afet anında ve sonrasında yapılması gerekenler detaylıca anlatılıyor.

Uygulama devam edecek

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan yaptığı açıklamada, “Doğal afetler hayatımızın bir gerçeği. Ülkemiz, deprem kuşağında yer alan bir ülke olduğu için bu konuda tüm toplum nezdinde farkındalığın artırılması çok önem taşıyor. Afet durumlarında nasıl hareket edilmesi gerektiğini, afetlere karşı nasıl hazırlıklı olmamız gerektiğini hepimizin iyi bilmesi gerekiyor. Bizler de bu kapsamda hazırlıklı olmak adına okullarımızda afet farkındalık eğitimleri gerçekleştiriyoruz. Bu uygulamamız, diğer okullarımızda da belirlenen takvim çerçevesinde devam edecek” ifadelerini kullandı.