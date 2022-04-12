Karacabey’de mobil ekipler iş başında

Karacabey Belediyesi, vatandaş odaklı yönetim anlayışıyla örnek çalışmalara imza atıyor.

’Mobil Başkan’ unvanıyla, her fırsatta vatandaşın yanında yer alan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, vatandaşlarla iletişimi kesintisiz sağlama noktasında ’Mavi Melekler’ isimli mobil ekip kurdu.

Belediye Başkanı Ali Özkan’ın, ’doğru tedavi için doğru teşhis önemli’ diyerek vatandaşların beklentilerini yerinde ve birebir almak için kurduğu ekip sokak sokak vatandaşları dinlemek için saha çalışmalarına başladı. Başkan Ali Özkan, yeni kurulan ’Mavi Melekler’ mobil ekibini ağırladı. Özkan, "Bu ekibimizle Karacabey’in analizini yapıyoruz aslında. Tabiri caizse röntgenini çekiyoruz. Doğru tedavi için öncelikle doğru teşhisi yapmak lazım. Vatandaşımızın beklentisini, belediyeden isteklerini, şikâyetlerini sıkıntılarını ilk ağızdan dinliyoruz. Sadece belediye değil diğer kurumlarla ilgili vatandaşlarımızın istekleri, problemleri, talepleri olursa onları da sağlık kurumlarına, Milli Eğitime, Emniyete, UEDAŞ’a veya Jandarmaya bildiriyoruz. Ayrıca süreci takip ediyor ve çözüm odaklı çalışıyoruz. Bir taraftan vatandaş buluşmalarımız devam ediyor. Bir yandan da saha çalışmalarımız sürüyor. Böylelikle vatandaşlarımız için en modern, hızlı ve yapıcı bir çözüm üretme gayreti içeresindeyiz” dedi.

Öte yandan, Karacabey Belediyesi’ne bağlı olarak sahada çalışan Mavi Melekler, belediye birimleri ile koordineli şekilde 10 kişiden oluşuyor. Bu ekip, sokak sokak dolaşarak vatandaşların taleplerini kayda alırken, sağlık ve acil ihtiyaç konularında da hızlı müdahale edilmesini sağlıyor.