Karacabey’de mevsimlik işçilere Başkan Özkan’dan bayram ziyareti

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, bayramın ilk günü kırsal mahallelerde mevsimlik işçi olarak çalışan ve Türkiye’nin uzak kentlerinden gelip çadırlarda konaklayan vatandaşları ailesiyle birlikte ziyaret ederek, çocuklar için hazırlanan hediyeleri dağıttı.

Ziyarette Başkan Özkan, her yıl evlerinden uzakta, gurbette çalışmak için buralara gelen işçilerin üretime ciddi katkı sağladıklarını ifade etti.

Başkan Özkan, “Birçok tarım ürünün yetiştiği verimli Karacabey Ovasında, Türkiye’nin salçalık domates ihtiyacının yüzde 40’ı karşılanmaktadır. Bu faaliyetler için doğu ve güneydoğu illerinden gelen ve mevsimlik işçi olarak tabir edilen vatandaşlar, kentimizde belli bir süre kalıyor ve üretime katkı sağlıyor. Bayram vesilesiyle, Urfa’dan ilçemize misafir olarak gelmiş ve üretim faaliyetlerine katılan vatandaşlarımızla bir araya geldik. Tabii onların yaşadığı kolay değil. Burada kaldıkları süre içinde, aile fertleri ile birlikte çadırlarda yaşıyorlar. Bizde ailemizle birlikte, mübarek Ramazan Bayramlarını tebrik etmek için onların misafiri olduk. Buradaki çalışmalarında kendilerine kolaylıklar diliyoruz. Gerçekten üretim için burada, gurbette zor ve önemli bir faaliyeti yerine getiriyorlar. Zor şartlarda çalışıyorlar. Allah yar ve yardımcıları olsun” dedi.

Ziyaretin ardından ise Karacabey Belediyesi ekipleri, çadırlarda kalan ailelerin çocukları için hazırladıkları hediye paketlerini çocuklara dağıttı.