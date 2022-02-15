Karacabey’de metruk binalarla mücadele sürüyor

Karacabey Belediyesi, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerdeki kullanılmayan ve yıkılmak üzere olan metruk binalarla mücadeleyi kararlı bir şekilde sürdürüyor.

Geçtiğimiz günlerde Tabaklar, Saadet ve Yeşildere mahallelerinde metruk bina yıkımlarını gerçekleştiren Karacabey Belediyesi, bu yıkımlara bir yenisini de Mecidiye Mahallesi’nde ekledi. Karacabey Belediyesi, uzun zamandır ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde bu metruk binaları titizlikle yıkarak hem risk taşıyan bu binaların görüntü kirliliğine sebep olmasının önüne geçiyor hem de kötü amaçlı kullanımı engelliyor. Bunun yanında belediye, yıkılan bu binaların bulunduğu alanın inşaat çalışmaları başlayana dek otopark olarak kullanılmasını da sağlıyor.

Bu kapsamda, Karacabey Belediyesi’ne bağlı Fen İşleri Müdürlüğü tarafından toplam yıkımı gerçekleştirilen metruk bina sayısı da 91’e ulaştı. Belediye Başkan Ali Özkan, "Karacabey’in dört bir yanında metruk binalarla ilgili mücadelemiz devam ediyor. Vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda hızlı bir şekilde tespitlerimizi yaparak, bu binaların yıkımlarını gerçekleştiriyoruz. Hem şehrimizin huzur ve güvenliği hem de çevre ve görüntü kirliliğinin önüne geçmek amacıyla bu yıkımları kararlı bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. Aynı zamanda, yıkımını gerçekleştirdiğimiz metruk binalar, çoğu yerde inşaat yapılana dek otopark olarak da kullanılabiliyor. Bu durum, özellikle şehir içinde yaşanan trafik sorunlarının önüne geçme noktasında da faydalı oluyor” dedi.