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Karacabey’de çalıntı motorla kaza yaptı

KARACABEY TİGEM YAKINLARINDA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETMESİ SONUCU YAŞANAN KAZA DA 1 KİŞİ YARALANDI. KAZA SONRASI POLİSİN YAPTIĞI SORGULAMA DA MOTOSİKLETİN ÇALINTI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI.

Karacabey’de çalıntı motorla kaza yaptı

KARACABEY TİGEM YAKINLARINDA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETMESİ SONUCU YAŞANAN KAZA DA 1 KİŞİ YARALANDI. KAZA SONRASI POLİSİN YAPTIĞI SORGULAMA DA MOTOSİKLETİN ÇALINTI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI.

27 Nisan 2020 Pazartesi 14:41
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Karacabey’de çalıntı motorla kaza yaptı

Bursa’da direksiyon hakimiyetini kaybedince kaza yaptı. Kaza sonrası polisin yaptığı sorgulama da motosikletin çalıntı olduğu ortaya çıktı.

Olay, Balıkesir-Bursa yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet ile seyir halinde olan 16 yaşındaki yabancı uyruklu Malik T., 16 AHP 622 plakalı çalıntı motosikletle sağ şerit üzerinde seyir halindeyken motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte bariyerlere çarptı.

Motosikletin devrilmesiyle birlikte yaralanan Malik T., kaza yerine çağrılan 112 Acil Servis Ambulansındaki sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Karacabey Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza yerine gelen trafik ekipleri motosikletin plakasını sorguladıklarında çalıntı olduğu ortaya çıktı. Çalıntı motor ile kaza yapan Malik T.’ye polis ekipleri, çalıntı motor, sokağa çıkma yasağı ve trafik kuralları yönünden idari para cezası uyguladı.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

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