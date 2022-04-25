Karacabey’de arazi yollarına rahat ve güvenli ulaşım için düzenlemeler sürüyor

Karacabey Belediyesi, ’tarım başkenti’ olarak adlandırılan kentte çiftçilerin daha uygun şartlarda üretim yapabilmesi adına arazi yollarında gerekli bakım çalışmalarını titizlikle yapıyor. Ekipler, kırsal mahallelerde yürüttükleri çalışmalarla özellikle çiftçiler tarafından kullanılan ancak yağışlarda bozulan arazi yollarını kullanılabilir hale getiriyor.

Karacabey Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, kırsal mahallelerde yürüttükleri çalışmalarla özellikle çiftçiler tarafından kullanılan ancak yağışlarda bozulan arazi yollarını kullanılabilir hale getiriyor.

Karacabey Belediyesi’nin arazi yollarındaki düzenleme faaliyetleri, üreticilerin de yüzünü güldürüyor.

Kararlı bir şekilde devam edecek

Bu çerçevede ekiplerin sahada aktif bir şekilde çalıştığını ifade eden Belediye Başkanı Ali Özkan, “2022 yılında Yeşildere, Gölecik, Ovahamidiye, Arız, Muratlı, Doğla, Canbaz ve Karakoca mahallelerimizde, toplam 12 km arazi yolu tesviyesi yapılmış olup çalışmalarımız devam etmektedir. Tarım, ilçemizin en önemli başlıklarından birisidir. Üreticilerimiz için verimli topraklar ve onların ulaşabilir olması da ayrıca önemli. Bu noktada ekiplerimiz, kışın bozulan arazi yollarını düzenleyerek çiftçilerimizin kullanabilecekleri hale getirmeye gayret gösteriyor. Bu anlamda çalışmalarımız kararlı bir şekilde devam edecek” dedi.

Yenilenen araç filosu ile daha güçlü

Karacabey Belediyesi hem merkez hem kırsaldaki çalışmaları daha pratik hale getirmek için aldığı araçlarla da bu çalışmalara önemli katkı sağladı.

Son 2 yılda alınan 19 yeni araçla birlikte 8 yıllık görev süresi boyunca toplamda 52 hizmet aracını ilçeye kazandırdıklarını belirten Özkan, “Bu dönemde, böylesine önemli bir yatırımı yapan ender belediyelerden birisiyiz. Nitekim hala alımlarımız da devam ediyor. 1-2 ay içerisinde 10’a yakın yeni araç daha filomuza dahil olacak. Ve bunlar özellikle merkez ve kırsalda halkımıza hizmeti kolaylaştıracak yatırımlar. Şehrimize hayırlı olsun” dedi.