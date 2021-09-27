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Karacabey’de altyapıya köklü çözüm

Karacabey’de altyapı çalışmaları devam ediyor.

BURSA 27.09.2021, 11:17
Karacabey’de altyapıya köklü çözüm

Karacabey’de altyapı çalışmaları devam ediyor.

Karacabey’de altyapı ve asfaltlama çalışmaları aralıksız sürüyor. Belediye Başkanı Ali Özkan, Yeni Mahalle, Gazi Mahallesi, Emirsultan, Esentepe Okullar Bölgesi ile Kademe Yerleşkesinde süren asfaltlama çalışmalarını teftiş etti. Başkan Ali Özkan, ilçede 100 yıl hizmet sağlayacak altyapı çalışmalarının sürdüğünü belirterek, vatandaşlardan biraz daha sabırlı olmalarını istedi. Özkan, altyapı çalışması tamamlanan bölgelerde de vakit kaybetmeden asfaltlama ile yolların eski haline getirildiğini belirtti.

BUSKİ Karacabey Şube Müdürü Koray Şahiner ile çalışmaları inceleyen Başkan Özkan, çalışmanın bittiği cadde ve sokaklarda ekipler tarafından asfaltlama çalışmalarının da titizlikle yapıldığını belirterek, “İçme suyunun ardından, yağmursuyu ve kanalizasyon çalışmaları da tamamlandığında, ilçemizin bu alanda uzun yıllar rahat edeceğini söyleyebiliriz. Bu anlamda başta Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’a ve BUSKİ ekiplerine teşekkür ediyorum” dedi.

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